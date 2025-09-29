Umfrage der Aktion Mensch: Mobbing unter Jugendlichen wird oft verschwiegen

Fast die Hälfte der Jugendlichen erlebt Mobbing – doch rund 80 % sprechen kaum darüber. Besonders betroffen sind Jugendliche mit Behinderung, so eine Umfrage der Aktion Mensch.
Einer Umfrage der Aktion Mensch zufolge ist Mobbing trotz weiter Verbreitung unter Jugendlichen tabubehaftet. Fast jeder zweite Jugendliche (46 Prozent) sei von Mobbing betroffen, doch nahezu 80 Prozent sprächen selten oder nie darüber, teilte die Aktion Mensch am Montag in Bonn mit. Für die repräsentative Studie der Organisation hatte das Unternehmen „(r)evolution“ Ende August fast 2.200 Jugendliche mit und ohne Behinderungen online befragt.