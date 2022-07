8 Eric Gauthier betritt unter tosendem Applaus der Zuschauer die Bühne. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

„Wie bewegt der Tanz die Welt?“ war das Thema beim Treffpunkt Foyer am Dienstag mit dem kanadischen Tänzer und Choreograf Eric Gautier. So fanden die Besucher die Show.















Link kopiert

Eric Gauthier ist mit seiner Kompanie Gauthier Dance auf der ganzen Welt unterwegs. Am Dienstag kehrte der Kanadier als Gast im Treffpunkt Foyer unserer Zeitung in seine Wahlheimat zurück. Im Theaterhaus Stuttgart präsentierte er mit seiner neuen Tanzgruppe Gauthier Dance Juniors zwei Choreografien. Zudem verriet er im Gespräch mit StN-Titelautor Nikolai B. Forstbauer, wie es mit ihm selbst und seinem jungen Ensemble weitergeht. Die Besucher waren sich nach der Veranstaltung einig: Gauthier hatte einmal mehr einen unterhaltsamen und zugleich authentischen Auftritt abgeliefert – sodass sich am Ende sogar Teile des Publikums auf der Tanzfläche wiederfanden. Lesen Sie in unserer Bildergalerie, was die Besucher zu Gauthier und seiner Kompanie zu sagen hatten.

Kultur