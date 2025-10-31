Umfrage bei Firmen und Behörden: Jobs in großen Stuttgarter Unternehmen gesucht? Hier werden Sie fündig!

Viele bekannte Firmen und Behörden in Stuttgart und der Region suchen Arbeitskräfte – trotz der Krise in der Automobilwirtschaft. Wir zeigen, wo sie vergeben werden.
Sparprogramme bei Mercedes & Co. und Traditionshändler, die ihre Läden schließen? Stimmt – und dennoch suchen viele Unternehmen und Behörden händeringend nach Fach- und Arbeitskräften. Wer mit offenen Augen durch Stuttgart geht, wird an vielen Schaufenstern und Eingangstüren fündig: Unzählige Restaurants, Bäckereien und Friseure bieten in ihren Aushängen Stellen an.