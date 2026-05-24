Wo haben die Stuttgarterinnen und Stuttgarter das DFB-Pokalfinale geschaut und wie haben sie die Niederlage verkraftet? Wir haben in der Innenstadt nachgefragt.
Am Ende sollte es nicht sein: Der VfB Stuttgart hat das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München mit 0:3 verloren. In einem intensiven Endspiel bot der VfB dem favorisierten FCB lange Paroli, musste sich am Ende jedoch der Abschlussstärke von Münchens Stürmer Harry Kane geschlagen geben. Der Engländer erzielte beim 3:0-Sieg alle drei Treffer und führte die Bayern damit zum ersten Pokalsieg seit sechs Jahren.