Umfrage am Werkstor: Wie Mercedes-Mitarbeiter auf Sparpaket und Prämie blicken

1 Frank Meisel, Mitarbeiter im Qualitätsmanagement von Mercedes-Benz, vor dem Werkstor in Mettingen Foto: /

Beschäftigungssicherung gegen Gehaltsverzicht: Vorstand und Betriebsrat von Mercedes-Benz haben sich auf ein Sparpaket geeinigt. Wie nehmen die Mitarbeiter die Entscheidungen auf? Ein Stimmungsbild am Werkstor in Mettingen.











Link kopiert



Schichtwechsel im Werkteil Mettingen von Mercedes Benz. Zahlreiche Mitarbeiter des Stuttgarter Autobauers zieht es am Nachmittag in Richtung S-Bahn und Parkplatz. Hinter ihnen liegt ein Arbeitstag, an dem sich der Konzernchef Ola Källenius und der Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali in einer internen Videobotschaft geäußert haben.