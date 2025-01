Umfassendes Porträt: Schicksalsjahre eines Kanzlers: ARD zeigt Scholz-Doku Ende Februar

1 Das Porträt über Olaf Scholz wird in der ARD Mediathek zum Abruf zur Verfügung stehen. Foto: imago images/Political-Moments

Das Erste widmet Bundeskanzler Olaf Scholz eine dreiteilige Dokumentarreihe. Hinter "Olaf Scholz - Schicksalsjahre eines Kanzlers" steckt das Team einer im vergangenen Jahr erschienenen Merkel-Dokumentation.











Am 27. Februar 2025 und damit einige Tage nach der nächsten Wahl zum Deutschen Bundestag startet in der ARD Mediathek die dreiteilige Doku-Serie "Olaf Scholz - Schicksalsjahre eines Kanzlers". Das Team hinter der 2024 erschienenen Dokumentation "Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin" widmet sich darin der Frage, wer "hinter diesem 'Technokraten', 'Scholzomaten', Hanseaten" Olaf Scholz (66) steckt, wie es in einer Mitteilung heißt.