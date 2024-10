Umbruch in Stuttgarter Kitas: „Ist unser Ganztagsplatz sicher?“ – Elternfragen zum Kita-Prozess

1 „Ich wollte mich unbedingt den Eltern stellen“, sagte Isabel Fezer (links), die zusammen mit Katrin Schulze in den Hospitalhof gekommen war. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In einem Elterndialog stellten sich Bürgermeisterin Isabel Fezer und Jugendamtsleiterin Katrin Schulze den Sorgen und Fragen der Eltern zur geplanten Umgestaltung der Stuttgarter Kitalandschaft. Was Eltern wissen wollten – und was die Verantwortlichen antworteten.











Kim Laranjeira will Antworten. Sein Gemütszustand: „unsicher und wütend“. Als Vater einer zweieinhalbjährigen Tochter, die momentan täglich acht Stunden in einer Krippe betreut wird, sorgt er sich: „Werden wir auch noch einen Ganztagsplatz für sie haben, wenn wir in den Kindergarten wechseln?“ Wenn nicht, wirft das die Grundpfeiler seiner kleinen Familie um. „Meine Frau und ich arbeiten beide 80 Prozent, weil wir uns die Arbeit und die Betreuung gleichberechtigt aufteilen wollen“, sagt der 37-Jährige. Müssten sie die Tochter um zwei Uhr oder früher von der Kita abholen, könnte einer nur noch weniger arbeiten. Aber so stellen sie sich ihr Leben nicht vor.