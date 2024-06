Im Stuttgarter Gemeinderat herrscht nach der Wahl ein munteres Kommen und Gehen – in den einen Fraktionen mehr, in den anderen weniger. Der Frauenanteil hat sich insgesamt erhöht: 26 der Gewählten sind weiblich. Im bisherigen Gemeinderat waren es 23 Frauen.

Bei den Grünen wurde die Fraktion durch die Wahl am Sonntag förmlich umgekrempelt: acht der 14 Mitglieder sind neu. Bekannt in Stadt und Land sind die Landesbehindertenbeauftragten Simone Fischer und der Ukraine-Aktivistin und Projektleiterin Afina Albrecht. Außerdem: Alicia Böhm (Pädagogische Assistentin), Stephanie Moch (Studentin), Mehmet Ildes (Student), Sebastian Karl (Arzt), Heike Ruck (Winzerin) und Fabian Reger (Referent im Kultusministerium). Vertreten ist damit auch ein bunte Mischung an Berufen. Der Frauenanteil in der Grünen-Fraktion ging leicht zurück – von zehn auf acht. Altersangaben liegen nicht vor.

Nur drei Neue in der CDU-Fraktion

Wesentlich mehr Kontinuität gibt es bei den Christdemokraten, die die Grünen bei der Gemeinderatswahl stimmenmäßig um 0,5 Prozentpunkte knapp überholt hat, und im neuen Stadtrat ebenfalls 14 Sitze hat. Drei Neue nehmen in der Fraktion Platz: am bekanntesten ist die frühere IHK-Vorsitzende und Einzelhändlerin Marjoke Breuning (52). Dazu der Stuttgarter JU-Chef Leonard Rzymann, mit 25 Jahren der CDU-Youngster, und die 35-jährige Moderatorin Isabelle-Florentine Weichselgartner, Nichte von Gudrun Weichselgartner-Nopper, der Frau von Oberbürgermeister Fank Nopper. Auch die CDU-Fraktion bildet eine große Bandbreite an Berufen ab: vom Sanitäts- und Heizungsbaumeister über die Schreinerin und Arzthelferin bis zum Rechtsanwalt und Winzer. Der Altersdurchschnitt der Fraktion liegt bei 51 Jahren.

Bei der FDP und der AfD sitzen nur Männer im Stadtrat

Bei der SPD – Altersdurchschnitt: 42 Jahre – sind zwei von sieben Fraktionsmitgliedern neu: die 39-jährige gelernte Gymnasiallehrerin und Kunstvermittlerin Sara Dahme und die 29-jährige Sozialarbeiterin Clara Streicher.

Zwei Neue, das gilt auch für die FDP. Ihre vier Plätze im Gemeinderat werden von einem Männer-Quartett besetzt. Den Einzug geschafft haben neu der 25-jährige FDP-Landtagsabgeordnete und selbstständige Unternehmer Friedrich Haag und der 46-jährige Projektmanager Cornelius Hummel.

Bei den Freien Wählern ist der Frauenanteil unverändert: Eins zu drei. Die beiden Neuen dort heißen Axel Brodbeck (Landwirt) und Gerhard Veyhl (Sanitärhandwerksmeister).

Zwei Newcomer von Volt

Keine neuen Gesichter gibt es dagegen in der gemischten Fraktionsgemeinschaft Puls (Stadtisten, Die Partei), aus der die Junge Liste ausgeschieden ist. Die selbsternannte „Fraktion“ aus bisher SÖS, Linke und Tierschutzpartei und Piraten (die nicht mehr angetreten sind) hat dagegen einen Neuzugang zu vermelden: Manja Reinholdt (Intensivkrankenschwester und Gesamtelternbeiratsvorsitzende) von den Linken.

Die fünfköpfige AfD-Fraktion – Altersdurchschnitt rund 52 – besteht aus fünf Männern. Vier von ihnen sind neu dabei: Siegfried Fachet (Jurist), Thomas Rosspacher (Kfz-Sachverständiger), Steffen Degler (Büroleiter) und Niels Foitzik (Unternehmer).

Komplett neu und mit einem ein-zu-eins Männer-Frauenanteil vertreten ist die Volt – mit den Newcomern Celine Hirschka (Studentin) und der Tillmann Bollow (Architekt).