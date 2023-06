Badstuber und Co.: Was wird aus den Altstars beim VfB?

32 Holger Badstuber dehnt seine Muskulatur, um beim VfB bald schon wieder eine starke Rolle zu übernehmen. Foto: Baumann

Holger Badstuber, Mario Gomez, Daniel Didavi und Gonzalo Castro bringen es auf mehr als tausend Erstligaspiele. Aber: Haben die Routiniers für den VfB Stuttgart in der zweiten Liga noch einen Mehrwert?









Stuttgart - Das kann während der Arbeit mit Holger Badstuber passieren. Es grummelt und rumort in ihm, weil es auf dem Fußballplatz nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Oder noch aus seinen besten Jahren beim FC Bayern München kennt. Diese Unzufriedenheit, die der Abwehrspieler des VfB Stuttgart dann mit sich herumträgt, ist wie bei kaum einem anderen Spieler dieser Welt zu sehen. Am missmutigen Gesicht und einer lustlos erscheinenden Körpersprache.