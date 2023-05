1 Am Aichstrutsee wurden Stege mit einem Zaun versehen – das stößt nicht nur auf Zustimmung. Foto: Gottfried Stoppel

Seit langer Zeit kommt Silvia Pelster an den Aichstrutsee. Das Gewässer liegt idyllisch bei Welzheim im Rems-Murr-Kreis. „Seit einigen Jahren schwimme ich hier sogar täglich, selbst im Winter“, erzählt die 49-Jährige. Der See ist für sie auch verbunden mit Erinnerungen aus der Jugend – etwa, wie sie unter den Stegen, die dort aufgebaut sind, durchtauchte. Doch seit einigen Wochen stört sie an dem See einiges: Die Stadt hat dort zur Sicherheitsoffensive gerüstet. „Es fing damit an, dass eine kleine Rutsche für Kinder dort abgebaut wurde. Jetzt stehen auch überall Verbotsschilder“, sagt Pelster. Untersagt sei jetzt unter anderem das Durchtauchen unter den Stegen.