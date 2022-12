Landkreis Ludwigsburg Erstaufnahme für Flüchtlinge in Kornwestheim?

Das Land will spätestens zum Sommer 2024 in Kornwestheim 220 Plätze für Geflüchtete bereitstellen und eine Erstaufnahmeeinrichtung eröffnen. Es wäre die erste im Kreis. Die Bürger sind informiert, jetzt fehlt nur noch das Go des Gemeinderates.