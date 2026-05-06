Umbau zu Flüchtlingsunterkunft: Land erhält Genehmigung für große Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart

2024 hatte das Migrationsministerium Bauvoranfragen gestellt. Eine ist nun beschieden worden. Die Servicestelle Bürgerbeteiligung soll Konflikte lösen.
Das Land kommt mit seiner Planung zum Ausbau der Erstaufnahmekapazitäten für Flüchtlinge einen deutlichen Schritt weiter. Die Bauvoranfrage zum Umbau von zwei großen Bürohäusern im Gewerbegebiet Mittlerer Pfad in Weilimdorf wurde genehmigt. In den Büroblöcken Mittlerer Pfad 13 und 15 sollen im Regelbetrieb bis zu 1300 Menschen zeitweise untergebracht werden. Darüber hinaus sind Notkapazitäten für die Erstaufnahme von weiteren bis zu 500 Menschen vorgesehen.