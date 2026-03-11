Die halbseitige Sperrung in der Gotthilf-Bayh-Straße hat nach einem Monat das erste Drittel der Umbauphase geschafft. Ziel der Sanierung: Allen Mobilität und Teilhabe ermöglichen.
Ziemlich genau ein Drittel der Umbauarbeiten in der wichtigsten Ost-West-Richtung des Fellbacher Stadtteils Schmiden (Rems-Murr-Kreis) sind erledigt. Dort, in der Gotthilf-Bayh-Straße, werden seit 9. Februar die beiden Bushaltestellen „Friedrichstraße“ saniert und barrierefrei ausgestattet. Erforderlich ist hierfür eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn.