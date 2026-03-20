Computertomografie statt Röntgentechnik: Der Flughafen Stuttgart rüstet den Sicherheitsbereich zu Ostern weiter um. Doch die 100-Milliliter-Grenze für Flüssigkeiten bleibt.
In Terminal 1 und 2 des Flughafens Stuttgart gibt es an den Sicherheitskontrollen bereits fünf Scanner, die Handtaschen und Rucksäcke mithilfe von Computertomografie (CT) durchleuchten. Die neue Technik soll zu Beginn der Osterferien – voraussichtlich Ende März, Anfang April – auch in Terminal 3 an zwei Kontrollspuren zum Einsatz kommen. „Die Arbeiten zur Umrüstung laufen dort bislang termingerecht“, sagt eine Flughafensprecherin.