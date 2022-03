1 Vorne der alte, hinten am Bahnhofsturm der neue Steg. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Bahn hat einen neuen Steg aufgebaut, der die Reisenden am Bahnhofsturm vorbei zu den Gleisen führt. Die neue Route gilt von Ende März an. Baustellenbuddys sollen den richtigen Weg weisen.















Die Bauarbeiten im Projekt Stuttgart 21 für den Tiefbahnhof haben vom 31. März an Auswirkungen auf die Wegeführung der Reisenden am Hauptbahnhof. Die Deutsche Bahn AG schließt dann den bisherigen Durchgang durch die große Schalterhalle im Empfangsgebäude und den Steg über die Baugrube am Bahnhofsturm.

Die Gleise können über den bestehenden Weg um das Bahnhofsgebäude entlang der Heilbronner Straße oder dann neu über den zum Betriebsstart am 31. März geöffneten Weg neben dem Turm erreicht werden. Er führt aufgeständert und überdacht am Turm vorbei und über das in Teilen bereits betonierte Dach des Tiefbahnhofs. Der Weg knickt auf Höhe der Bahnhofsmission und des Infoturms zu Stuttgart 21 in Richtung Gleis 16 ab. Dort dockt er an jener Stelle an den Querbahnsteig an, an der der alte Steg über die Baugrube endet.

Wege sollen bis Ende 2025 bleiben

Die neue Wegeführung ist deutlich länger als die Durchquerung des Bonatzbaus. Sie gewährleiste für Reisende „ein hohes Maß an Sicherheit unter den Bedingungen einer Großbaustelle“, so die DB AG auf Anfrage. Die neue Verbindung, die barrierefrei sei, biete „für die nächsten Jahre eine stabile Wegeführung, so dass Reisende sich nicht mehr auf häufig ändernde Wege einstellen müssen“, heißt es weiter.

Die Wege um den Bonatzbau sollen bis zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21, die für Dezember 2025 geplant ist, beibehalten werden. Man werde „ständig im Blick haben“, ob die Wegeführung vor der Inbetriebnahme verkürzt werden könne, so die Bahn. Der Bonatzbau wird komplett entkernt und teils aufgestockt, es werden Anschlüsse an den Tiefbahnhof geschaffen.

Helfer in den ersten Wochen

Ursprünglich sollten zwei der Hauptzugänge zwischen dem Bonatzbau und der Klett-Passage beziehungsweise dem Klett-Platz begehbar bleiben. Die neue Wegeführung sei in enger Abstimmung mit den zuständigen Genehmigungsbehörden der Stadt und dem Steuerungskreis barrierefreies Stuttgart 21 erfolgt. In den ersten Wochen nach der Inbetriebnahme werden sogenannten Baustellenbuddys am Bahnhof sein, um die Reisenden auf ihrem Weg zu den Zügen zu unterstützen, teilte die Bahn mit.