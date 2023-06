1 Eine Station zur Desinfektion gibt es in Coronazeiten im Bahnhof. Ansonsten ist die große Halle des Bonatzbaus aber leer geräumt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die große Halle des Bonatzbaus präsentiert sich seit einem halben Jahr öde und leer. Geschäfte und Gaststätten sind längst ausgezogen. Nun bekommt Züblin den Umbauauftrag für das Bahnhofsgebäude.









Stuttgart - An großen Baustellen herrscht kein Mangel in der Innenstadt. In absehbarer Zeit wird eine weitere dazukommen, wenn der Umbau und die Sanierung des Bahnhofsgebäudes auch nach außen hin sichtbar beginnt. Das Stuttgarter Bauunternehmen Züblin hat sich nun den Auftrag für die Rohbauarbeiten im denkmalgeschützten Bonatzbau gesichert. Wert des Mitte Juni unterzeichneten Kontrakts: Gut 89,5 Millionen Euro. Den Gesamtaufwand für den Umbau des Stuttgarter Bahnhofsgebäudes gibt die Bahn mit 250 Millionen Euro an. Große Auswahl bei der Vergabe des Auftrags hatte die Bahn nicht. Nur ein einziges Angebot war auf die Ausschreibung hin eingegangen.