Umbau des Leuze-Knotens: Neue Rampe nach Bad Cannstatt fertig

1 Die neue Rampe hoch zur König-Karls-Brücke, die nach dem Rosensteintunnel den Verkehr in Richtung Bad Cannstatt aufnehmen soll. Foto: Uli Nagel

Die Verbindung zur König-Karls-Brücke muss allerdings vom 10. August an den Verkehr in Fahrtrichtung Rosensteintunnel aufnehmen, da die alte Rampe saniert werden muss.











Der Rosensteintunnel, das größte Straßenbauprojekt der Landeshauptstadt, besteht aus zwei Bauabschnitten: Der B-10-Rosensteintunnel als zentrales Bauwerk wurde Ende März 2022 eröffnet. Der Umbau des Leuze-Knotens, elementarer Bestandteil des gut 450 Millionen Euro teuren Großprojekts, soll Anfang 2026 abgeschlossen werden. Ein weiterer Meilenstein steht am Samstag, 10. August, an: Dann wird die neue Linksabbiegerrampe für den Verkehr freigegeben, sie ermöglicht die Auffahrt aus dem Rosensteintunnel auf die König-Karls-Brücke weiter in Richtung Bad Cannstatt.