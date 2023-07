5 Die Filetstücke aus dem Kabinentrakt kommen nun unter den Hammer. Foto: Concular GmbH

Es ist ja grundsätzlich so: Wenn bei Menschen Emotionen ausgelöst werden, reagieren sie in der Regel entsprechend intensiv. Ganz besonders Fußballfans und ganz besonders jene, die es mit Traditionsclubs halten. So war es kein Wunder, dass bei der Concular GmbH im vergangenen April die Telefonleitungen glühten und die digitalen Postkörbe überquollen.