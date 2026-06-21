Umbau der gesetzlichen Rente: Rentenkommission empfiehlt Aus für abschlagsfreie „Rente mit 63“

Aus der Altersicherungskommission sickern zentrale Vorschläge durch. Schon im Vorfeld kündigen Gewerkschaftsbund und Beamtenbund der Bundesregierung massiven Widerstand an.

Als „interessengeleiteten Angriff auf die Beschäftigten und unsere solidarische Rente“ kritisiert der Gewerkschaftsbund die am Wochenende bekannt gewordenen Reformvorschläge der Rentenkommission. „Wenn die Bundesregierung an die Rente will, provoziert sie einen Großkonflikt“, sagte DGB-Landeschef Kai Burmeister unserer Zeitung. Die Kommission will ihre Empfehlungen am Dienstag im Kanzleramt vorlegen und öffentlich erläutern.

Renteneintrittsalter soll leicht angehoben werden Nach Medienberichten empfiehlt sie teils einen Systemumbau. So soll das Renteneintrittsalter leicht angehoben werden: Wenn die Lebenserwartung ansteigt wie bisher, würde aus der ab 2031 geltenden Rente mit 67 Jahren bis 2041 eine Rente mit 67,5 Jahren. In den 2090er-Jahren würde dann die Rente mit 70 gelten. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren soll ersatzlos wegfallen. Für die Frührente mit Abschlägen soll die Altersgrenze von 63 auf 64 Jahre steigen.

Für die sogenannte Haltelinie bei einem Rentenniveau von 48 Prozent wird die Abschaffung empfohlen. Das Rentenniveau regelt, wie stark die Renten steigen, es soll weiterhin an die Lohnentwicklung gekoppelt bleiben. Stattdessen soll der Nachhaltigkeitsfaktor 2032 wieder eingesetzt werden – er bremst die jährliche Rentenerhöhung, wenn das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern ungünstiger wird.

Neue kapitalgedeckte Zusatzrente

Angeregt wird auch eine neue Zusatzrente: Zunächst soll ein Prozent vom Bruttolohn in diese Kapitalsäule fließen, je zur Hälfte finanziert von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, später zwei Prozent. Das Kapital würde am Aktienmarkt angelegt. Durch diese Stabilisierung soll langfristig für Neurentner wieder ein Rentenniveau von 48 Prozent gelten. Zudem sollen Selbstständige künftig in die gesetzliche Rente einzahlen, ebenso Abgeordnete und Vorstände von Aktiengesellschaften.

„Wir sind bereit für Reformen, aber strikt gegen jeden Sozialabbau rund um die Rente“, sagte der DGB-Landesvorsitzende Burmeister. In dem Fall werde in den Betrieben und auf der Straße informiert, für solidarische Alternativen geworben und Protest organisiert. „Wir sind vorbereitet und werden dem Konflikt nicht aus dem Weg gehen“, sagte er. Statt Rentenkürzungen und eines höheren Rentenalters brauche es eine verbreiterte Finanzierungsbasis. Unverhandelbar seien abschlagsfreie und flexible Ausstiege für langjährig Versicherte.

Beamtenbund hat sich juristisch gewappnet

Der Deutsche Beamtenbund hat nach Worten seines Vorsitzenden Volker Geyer schon mal „verfassungsrechtlich prüfen lassen, wo die Grenzen für Eingriffe ins Berufsbeamtentum sind“. Aus Sicht der Kommission soll das prozentuale Plus bei den Beamtenpensionen künftig nur noch so groß ausfallen wie die Steigerung der gesetzlichen Rente. Langfristig sollen auch Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, was Geyer strikt ablehnt: „So etwas würde gegen die Verfassung verstoßen.“ Denn „wir haben ein Beamtenrecht und ein Rentenrecht – beide Systeme zu vermischen, geht nicht“. Demnach wäre auch eine Klage des Beamtenbundes in Karlsruhe möglich.

Vergleich von Renten und Pensionen zurückgewiesen

Führende CDU-Vertreter hatten auch gefordert, das stark abweichende Versorgungsniveau von Renten und Pensionen ins Visier zu nehmen. Der Beamtenbund-Chef weist auch diesen Plan zurück: Dies sei „ein Vergleich Äpfel mit Birnen“.

Die Alterssicherungskommission übergibt ihren Bericht – ca. eine Woche früher als zunächst geplant – am Dienstagmorgen im Kanzleramt. Die neun Wissenschaftler und drei Abgeordneten in dem 13-köpfigen Gremium hatten sich mit großer Mehrheit auf ein Gesamtpaket verständigt, doch gab es für einen Teil der 30 Empfehlungen keine einstimmigen Voten. Bas hatte ein einstimmiges Ergebnis zur Bedingung gemacht, dann würden die Vorschläge „so umgesetzt“. Nun ist offen, wie die schwarz-rote Koalition mit dem Bericht der Kommission umgeht.

Integrität der Rentenkommission in Frage gestellt

Zweifel werden im Gewerkschaftslager auch an der Kommission selbst laut: „Die große Mehrheit der Menschen im Land ist in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert“, sagte Burmeister. „Es ist kein gutes Zeichen für diese Mehrheit, dass kein Mitglied der Rentenkommission in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist – das ist realitätsfern und sorgt für Misstrauen.“

Eine ganze Reihe der Vorschläge sei positiv zu bewerten, so Verdi-Chef Frank Werneke. „Leider gehen die zentralen Vorschläge der Alterssicherungskommission jedoch in die falsche Richtung.“ Das Rentenniveau solle ab dem Jahr 2031 deutlich sinken – obwohl bereits die heutige Höhe der Renten für viele Menschen nicht für eine Leben in Würde reiche. „Der Vorschlag, das sinkende Rentenniveau durch den Aufbau einer kapitalgedeckten Säule in der gesetzlichen Rentenversicherung auszugleichen, läuft für die Generation derer, die in den 30er-Jahren in die Rente gehen, ins Leere.“ Die Betroffenen sollen ein Prozent ihres Einkommens ansparen – ohne Chance darauf, aus den so entstehenden späteren Kapitalerträgen das absinkende Rentenniveau ausgleichen zu können.

Auch die Verdi-Landesvorsitzende Maike Schollenberger moniert, dass in der Kommission „ausschließlich Professorinnen, Professoren und Abgeordnete sitzen, die sich auf üppige Pensionen und Versorgungen im Alter freuen können“. Ihr „wäre deutlich wohler, wenn dort wenigstens ein paar Betroffene sitzen würden, die in die Rentenversicherung einzahlen und später davon leben müssen“.