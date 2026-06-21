Umbau der gesetzlichen Rente: Rentenkommission empfiehlt Aus für abschlagsfreie „Rente mit 63“

Aus der Altersicherungskommission sickern zentrale Vorschläge durch. Schon im Vorfeld kündigen Gewerkschaftsbund und Beamtenbund der Bundesregierung massiven Widerstand an.
Als „interessengeleiteten Angriff auf die Beschäftigten und unsere solidarische Rente“ kritisiert der Gewerkschaftsbund die am Wochenende bekannt gewordenen Reformvorschläge der Rentenkommission. „Wenn die Bundesregierung an die Rente will, provoziert sie einen Großkonflikt“, sagte DGB-Landeschef Kai Burmeister unserer Zeitung. Die Kommission will ihre Empfehlungen am Dienstag im Kanzleramt vorlegen und öffentlich erläutern.