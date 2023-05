1 Während der Bahnhofsvorplatz bis zur Fußball-EM im kommenden Jahr umgestaltet wird, muss die Plastik aus dem Jahr 1985 zwischengelagert werden. Foto: Thomas Niedermüller

Die Stadt investiert rund 8,7 Millionen Euro. Bis zur Fußball-EM 2024 soll der Platz und attraktives Ambiente erhalten sowie komplett barriere- und autofrei gestaltet werden.









Nachdem die ersten Arbeiten im Bereich der mittlerweile für Autos gesperrten Bahnhofstraße begonnen haben, sind in den vergangenen Tagen auch auf dem Vorplatz am Cannstatter Bahnhof die Bagger aufgefahren und haben mit den „Aufräumarbeiten“ losgelegt. Am Dienstag wurde als eine der ersten Maßnahmen die rote Schienenplastik entfernt. Das Denkmal wurde im Jahr 1985 aufgestellt und erinnert seitdem an die erste Eisenbahn in Württemberg, welche am 22. Oktober 1845 von Cannstatt nach Untertürkheim fuhr.