1 Mit diesem Bild gratuliert Prinz Charles seinem Enkel Louis zum Geburtstag. Foto: clarencehouse/instagram / The Duchess of Cambridge

Zum zweiten Geburtstag von Prinz Louis hat auch Prinz Charles gratuliert. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto mit seinem kleinen Enkel.

Prinz Louis wird am heutigen 23. April zwei Jahre alt. Zur Feier des Tages hat auch Prinz Charles (71) ein Foto auf Instagram gepostet. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme ist der britische Thronfolger mit dem kleinen Louis auf dem Arm zu sehen, der Zweijährige hat dabei die Arme um seinen Großvater geschlungen.

Zu dem Bild heißt es auf Charles' offiziellem Instagram-Account: "Herzlichen Glückwunsch an Prinz Louis, der heute zwei Jahre alt wird. Der junge Prinz genießt eine Umarmung seines Großvaters, dem Prince of Wales."

William und Kate zeigen neue Bilder

Auch die Eltern von Louis, Prinz William (37) und Herzogin Kate (38), veröffentlichten zum Geburtstag des Nachwuchs-Royals auf Instagram bereits neue Bilder. Der kleine Bruder von Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) ist darauf grinsend und mit Farbe beschmierten Händen zu sehen. Die Fotos hat Kate im April gemacht, wie die Royals in dem Post weiter verraten. Und sie präsentieren auch Louis' Kunstwerk: ein Handabdruck in Regenbogenfarben. Mit Kinder-Bildern dieser Art zeigen die Briten Unterstützung für medizinisches Personal und alle Helfer in der Corona-Krise.

Anschließend bedankten sich Kate und William mit zwei weiteren Schnappschüssen von Louis für die "liebevollen Nachrichten" zum Geburtstag ihres Jüngsten. Auf einem der Bilder hat sich der Zweijährige mit der Farbe sein Gesicht bemalt.