Uma Thurman und Ethan Hawke: Ihr Sohn feiert Regiedebüt am Theater

1 Levon Hawke arbeitet als Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Hier begleitet er seine berühmte Mutter, Uma Thurman, auf dem roten Teppich. Foto: imago/ABACAPRESS / Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA

Das Talent liegt in der Familie: Der Sohn des einstigen Traumpaars Uma Thurman und Ethan Hawke feiert sein Regiedebüt am Theater. Levon Hawke inszeniert das von ihm verfasste Stück "Picture Day".











Link kopiert



Schauspieler Levon Hawke (22) eifert mit seinem Regiedebüt am Theater weiter seinem prominenten Vater Ethan Hawke (53) nach. Der Sohn des Schauspielers, Drehbuchautors und Regisseurs habe auch das Drehbuch für das Theaterstück "Picture Day" verfasst, wie "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", berichtet.