Um Therapie zu finanzieren: Krebskranker James Van Der Beek versteigert Dawsons Creek-Andenken

"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek versteigert Requisiten und Kostüme, um seine Krebsbehandlung zu finanzieren. Die Auktion umfasst legendäre Stücke aus der Kultserie - darunter ein besonderes Geschenk an seine große TV-Liebe Joey.

James Van Der Beek (48) hat sich mit dem Auktionshaus Propstore zusammengetan, um Fans eine einmalige Gelegenheit zu bieten: Vom 5. bis 7. Dezember 2025 können sie bei der Winter Entertainment Memorabilia Live Auction erstmals Stücke aus seiner persönlichen Sammlung ersteigern. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die Finanzierung seiner Krebsbehandlung, wie "People" berichtet.

Im vergangenen Jahr erhielt der Vater von sechs Kindern die Diagnose Darmkrebs im dritten Stadium. Eine Nachricht, die sein Leben auf den Kopf stellte. Nun verwandelt Van Der Beek die Herausforderung in eine Chance, seinen Fans näherzukommen und gleichzeitig die hohen Behandlungskosten zu stemmen.

Dawsons Halskette für bis zu 52.800 Dollar

Besonders für "Dawson's Creek"-Liebhaber dürfte das Herz höher schlagen. Die Halskette, die Dawson seiner großen Liebe Joey (Katie Holmes ) zum Abschlussball schenkte, kommt unter den Hamme. Der zu erwartende Erlös belaufe sich demnach auf 26.400 bis 52.800 Dollar. Auch Dawsons Outfit aus der Pilotepisode der Serie, die von 1998 bis 2003 lief, wird versteigert. Hier werden bis zu 4.000 Dollar erwartet.

Fans seines Football-Films "Varsity Blues" von 1999 haben ebenfalls Grund zur Freude: Van Der Beeks filmgetragene Sportschuhe und die West Canaan Coyotes Mütze stehen zum Verkauf.

"Der richtige Zeitpunkt ist jetzt"

"Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und auf den richtigen Moment gewartet, etwas damit zu tun", erklärt der Schauspieler demnach. "Mit all den unerwarteten Wendungen, die das Leben mir kürzlich präsentiert hat, ist klar: Der Zeitpunkt ist jetzt." Trotz etwas Wehmut beim Abschied fühle es sich gut an, die Stücke mit denen zu teilen, die seine Arbeit über die Jahre unterstützt haben.

Interessierte können sich bereits jetzt registrieren. Die Live-Auktion findet am 6. Dezember in London statt, globales Bieten ist bis zum 7. Dezember 2025 möglich. Van Der Beek blickt trotz allem positiv in die Zukunft: "Es gibt Grund für Optimismus, und ich fühle mich gut", sagte er dem Magazin. Er arbeitet weiterhin als Schauspieler und konzentriert sich auf seine Frau Kimberly und die gemeinsamen sechs Kinder.