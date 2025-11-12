Um Therapie zu finanzieren: Krebskranker James Van Der Beek versteigert Dawsons Creek-Andenken

"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek versteigert Requisiten und Kostüme, um seine Krebsbehandlung zu finanzieren. Die Auktion umfasst legendäre Stücke aus der Kultserie - darunter ein besonderes Geschenk an seine große TV-Liebe Joey.
James Van Der Beek (48) hat sich mit dem Auktionshaus Propstore zusammengetan, um Fans eine einmalige Gelegenheit zu bieten: Vom 5. bis 7. Dezember 2025 können sie bei der Winter Entertainment Memorabilia Live Auction erstmals Stücke aus seiner persönlichen Sammlung ersteigern. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die Finanzierung seiner Krebsbehandlung, wie "People" berichtet.