Um seine Sicht darzulegen: Justin Baldoni startet Website zum Rechtsstreit mit Blake Lively

Im Fall Justin Baldoni vs. Blake Lively kehrt keine Ruhe ein - ganz im Gegenteil. Er hat nun eine Internetseite veröffentlicht, auf der er weitere Informationen zu den Geschehnissen vor und nach den gemeinsamen Dreharbeiten aufführt.

Justin Baldoni (41) ist im Rechtsstreit um Blake Lively (37) einen weiteren Schritt gegangen. Er startete wie angekündigt eine Internetseite, auf der er sich gegen ihre Vorwürfe wehrt. Lively beschuldigt ihn, sie bei den Dreharbeiten zum Film "Nur noch ein einziges Mal" sexuell belästigt zu haben. Veröffentlicht hat er auf der Seite etwa eine Zeitleiste der Geschehnisse aus seiner Sicht und weitere Textnachrichten von Lively und ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48).

Rechtsdokumente und Zeitleiste

Der Schauspieler und Regisseur will den Konflikt vor dem Prozessauftakt offensichtlich vor das Gericht der öffentlichen Meinung bringen. Weniger als einen Monat, nachdem Baldonis Team erstmals Pläne bekannt gegeben hatte, eine Website ins Leben zu rufen, hat er den Plan in die Tat umgesetzt. Wie "TMZ" berichtete, wolle Baldoni mit der Seite Livelys Behauptungen widerlegen. Die Fans sollten auf alle öffentlich zugänglichen Rechtsdokumente zugreifen können, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen.

Lesen Sie auch

Am Nachmittag des 1. Februar enthielt die Homepage mit dem schlichten Titel "Informationen zum Rechtsstreit" eine Seite mit Schaltflächen, die auf zwei verschiedene Dokumente verweisen.

Der erste mit dem Titel "Geänderte Beschwerde" enthält einen Link zur geänderten Version der Beschwerde, die Baldoni - zusammen mit einer Gruppe von fünf weiteren Klägern, darunter seine Produktionsfirma Wayfarer Studios - am 16. Januar als Reaktion auf Livelys ursprüngliche Klage gegen ihn einreichte. Baldoni bestritt die Vorwürfe der sexuellen Belästigung und reichte daraufhin eine Gegenklage gegen Lively, ihren Ehemann Ryan Reynolds und ihre Publizistin Leslie Sloane sowie deren PR-Firma wegen Verleumdung und Erpressung ein.

Der zweite Button auf der neu erstellten Website mit der Überschrift "Zeitleiste der relevanten Ereignisse" soll die Geschenisse vor und nach den Dreharbeiten zur Colleen Hoover-Adaption "Nur noch ein einziges Mal" nachzeichnen - beginnend mit Baldonis erstem E-Mail-Austausch mit der Autorin im Januar 2019.

Auf 168 Seiten enthält die Zeitleiste Texte, E-Mails und weitere Korrespondenzen in chronologischer Reihenfolge - von denen einige bisher nicht öffentlich gemacht wurden -, um Baldonis Version der Ereignisse darzustellen. Im Dokument wird behauptet, "eine zusammengefasste Darstellung der Abfolge der wichtigsten Ereignisse" zu liefern. Dort wird unter anderem eine angebliche SMS von Reynolds an Baldoni vom Februar 2023 aufgeführt: "Ich freue mich, dass ihr zusammenarbeitet. Ich freue mich, dass Blake ihr kreatives Sparschwein mit jemandem knackt, der so dynamisch ist wie du. Das wird unglaublich. ... Ich verehre dich, Justin."