Um Kosten zu sparen: Lkw-Hersteller Daimler Truck plant neues Werk in Tschechien

Daimler Truck will mit einem Sparprogramm wettbewerbsfähiger werden. Dafür soll ein Teil der Lkw-Produktion in ein Land mit Kostenvorteilen wandern. Nun präsentiert der Nutzfahrzeughersteller Details.
Leinfelden-Echterdingen - Um Kosten zu sparen und sich wettbewerbsfähiger aufzustellen, will der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck künftig einen Teil seiner Lkw-Produktion nach Tschechien verlagern. Die Geschäftseinheit Mercedes-Benz Trucks wolle ihr europäisches Produktionsnetzwerk zum Ende dieses Jahrzehnts mit einem Montagestandort in Cheb, im Westen Tschechiens und in Grenznähe zu Deutschland, erweitern. Das teilte der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.