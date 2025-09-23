Um die 25 Quadratmeter: Nach der Trennung: Pietro Lombardi wohnt in Oliver Pochers Keller

Pietro Lombardi ist vorübergehend bei seinem Kumpel Oliver Pocher eingezogen. Als WG würde er sein Domizil im Keller des Komikers aber nicht bezeichnen.
Wie du mir, so ich dir: Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (47) verbindet eine gute Freundschaft - das wurde spätestens deutlich, als Lombardi den Komiker und dessen Familie nach der Jahrhundertflut im Jahr 2021 bei sich wohnen ließ. Nach der Trennung von seiner Partnerin Laura Maria Rypa (29) hat Lombardi nun seinerseits Obhut bei seinem Kumpel gefunden: In einer Instagram-Story enthüllt der ehemalige "DSDS"-Kandidat, aktuell im Keller von Pocher seine Zelte aufgeschlagen zu haben.