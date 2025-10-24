Ultrarechter Publizist: Bannon deutet Plan für dritte Trump-Amtszeit an

In einem Interview spricht Trumps ehemaliger Chefstratege von einem Plan für eine dritte Amtszeit des US-Präsidenten. Wie genau dies mit der US-Verfassung vereinbar sein soll, lässt er offen.
Washington - Der ultrarechte Publizist und einstige Wahlkampfstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, geht von einer dritten Amtszeit des Republikaners aus. "Er wird eine dritte Amtszeit bekommen", sagte Bannon in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der britischen Wochenzeitung "The Economist" - ohne zu erklären, wie dies verfassungsrechtlich funktionieren soll.