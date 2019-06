Rems-Murr-Kreis Zweijähriger Junge nach Sturz in den Gartenteich gestorben

Traurige Nachricht aus dem Rems-Murr-Kreis: Der kleine Junge, der am Sonntagvormittag in Berglen in einen Teich gefallen war, hat nicht überlebt. Die Polizei hat routinemäßig die Ermittlungen aufgenommen.