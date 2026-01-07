Ulmer Hauptbahnhof gesperrt: Fernzüge fallen komplett aus – Ersatzbusse im Nahverkehr

Wegen Baumaßnahmen fahren in der kommenden Woche deutlich weniger Züge den Ulmer Bahnhof an. Das hat auch Auswirkungen auf die Strecken in die Region.
Beinahe wären es vier Wochen gewesen, nun sind es knapp sieben Tage: Ab kommenden Dienstag wird der Ulmer Hauptbahnhof nur eingeschränkt erreichbar sein. Grund dafür sind Baumaßnahmen. Konkret betrifft das den Zeitraum von Dienstag, 13. Januar (ab 0 Uhr), bis Montag, 19. Januar (bis 5 Uhr). Fernzüge fallen in dieser Zeit komplett aus und auch auf den Regionalverkehr hat die Sperrung Auswirkungen, denn einige Verbindungen von und nach Ulm fallen aus, Fahrtzeiten ändern sich und auf manchen Strecken fahren Ersatzbusse.