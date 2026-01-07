Ulmer Hauptbahnhof gesperrt: Fernzüge fallen komplett aus – Ersatzbusse im Nahverkehr

Wegen Baumaßnahmen fahren in der kommenden Woche deutlich weniger Züge den Ulmer Bahnhof an. Das hat auch Auswirkungen auf die Strecken in die Region.

Beinahe wären es vier Wochen gewesen, nun sind es knapp sieben Tage: Ab kommenden Dienstag wird der Ulmer Hauptbahnhof nur eingeschränkt erreichbar sein. Grund dafür sind Baumaßnahmen. Konkret betrifft das den Zeitraum von Dienstag, 13. Januar (ab 0 Uhr), bis Montag, 19. Januar (bis 5 Uhr). Fernzüge fallen in dieser Zeit komplett aus und auch auf den Regionalverkehr hat die Sperrung Auswirkungen, denn einige Verbindungen von und nach Ulm fallen aus, Fahrtzeiten ändern sich und auf manchen Strecken fahren Ersatzbusse.

Glück haben Pendlerinnen und Pendler, die zwischen 5 und 21 Uhr den Ulmer Hauptbahnhof mit dem Zug erreichen oder verlassen möchten, denn die Züge der Linien RE 3 (Ulm – Friedrichshafen), RE 5 (Stuttgart – Ulm – Friedrichshafen), RE 9 (Ulm – Günzburg – München/Augsburg), RS 5 (Aalen – Ulm), RS 51 (Langenau – Ulm) und RS 21 (Ulm – Biberach) fahren in dieser Zeit normal. Ab 21 Uhr verkehren dort streckenweise Busse, denn für die Verbindungen mit Fahrtrichtung Ulm enden die Fahrten dieser Linien in Amstetten, Unterelchingen, Neu-Ulm beziehungsweise Erbach.

Leitsystem mit Buchstaben und Farben

Mehr Pech haben Reisende zwischen Ulm und Beimerstetten beziehungsweise Merklingen, Herrlingen, Senden und Neu-Ulm (Linien Mex 16, RE 200, RB 59, RE 55, RS 3, RE 75 und RB 15), denn auf diesen Strecken fallen die Züge ganztägig aus. Auch dort fahren Ersatzbusse mit Anschluss an den Regionalzug zum jeweiligen Endbahnhof. Zusätzlich gibt es auf der Strecke zwischen Ulm und Merklingen von Dienstag bis Freitag einen Ersatzverkehr für Schülerinnen und Schüler. Auf der Strecke hält der Bus unter anderem in Nellingen, Geislingen, Laichingen und Heroldstatt.

Zur Orientierung für Reisende in ihrer Planung, welcher Bus nun der richtige ist, wurde ein Leitsystem, bestehend aus Buchstaben und Farben, entwickelt. So hat jede Busverbindung einen Buchstaben und eine Farbe zugeordnet bekommen. Der Bus mit der Kennzeichnung A und der Farbe dunkelgrün verkehrt etwa zwischen Ulm und Beimerstetten, der Bus B in hellblau von und nach Merklingen oder der Bus D in oliv nach Erbach.

Die Bahn weist darauf hin, dass genaue Reiseinformationen und Verbindungen online nachzulesen sind unter bahn.de. Außerdem sollten Reisende längere Fahrtzeiten berücksichtigen, da Fahrten mit dem Ersatzverkehr länger dauern können. Der Busein- und -ausstieg in Ulm erfolgt am ZOB West in der Schillerstraße.