Ulm: Zu viel Kram in Windschutzscheibe - Polizei stoppt Trucker

A8 bei Mühlhausen Zehn querstehende Laster blockieren die Autobahn

Nach einem kleineren Unfall kamen Lkw-Fahrer am Albaufstieg der A8 trotz Schrittgeschwindigkeit extrem ins Schleudern. Der Verkehr staute sich bis zu 16 Kilometer zurück und lief am Freitagmorgen erst nach und nach wieder an.