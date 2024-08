1 Auch ein Helikopter kam bei der Suche zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Ein 17-Jähriger geht beim Schwimmen in der Donau unter. Der Jugendliche gilt seit über 24 Stunden als vermisst - doch die Suche nach ihm geht weiter.











Polizei und Rettungskräfte suchen seit Freitag nach einem Jugendlichen, der in Ulm in der Donau untergegangen ist. Das Alter (17) sowie Geschlecht des Vermissten teilte die Polizei erst am Sonntagmittag mit. Am Vormittag hatte es einen dritten Sucheinsatz mit einem Hubschrauber gegeben, der jedoch abgebrochen wurde.