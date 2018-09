Ulm Streit unter Kumpels eskaliert: Autoscheibe geht zu Bruch

Von red/jor 15. September 2018 - 12:51 Uhr

Auf eine Anzeige verzichte der Mann (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild

So etwas erlebt die Polizei auch nicht jeden Tag: Als sie auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes gerufen werden, werden sie Zeugen eines skurrilen Streits unter zwei Freunden.

Ulm - Unter Freunden gibt es ab und an mal Streit – das gehört dazu, keine Frage. Doch muss man gleich die Autoscheibe seines Kumpels einschlagen? Das passierte nämlich am Freitagmittag in Ulm. Passanten meldeten der Polizei eine Schlägerei auf einem Supermarkt-Parkplatz. Als die Beamten eintrafen, waren zwei Männer gerade dabei, die Scherben einer eingeschlagenen Autoscheibe gemeinsam zu beseitigen.

Mann zeigt Kumpel nicht an

In der Befragung stellte sich laut Polizei heraus, dass die beiden Streithähne eigentlich befreundet sind. Der 54-jährige Autofahrer hatte seinen 57-jährigen Kumpel wohl mehrfach versetzt. Als der 57-Jährige dann seinen drei Jahre jungeren Bekannten auf dem Parkplatz des Supermarktes sah, rastete er kurzzeitig völlig aus und zertrümmerte in seiner Wut dessen Autoscheibe. Ob der 54-Jährige seinem Kumpel die Aktion verziehen hat, verriet die Polizei nicht. Auf eine Anzeige verzichtete er jedoch.