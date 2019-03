1 Die Polizei stellte nach Schüssen in der Ulmer Innenstadt zwei Schreckschusswaffen fest. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN

Durch die Ulmer Innenstadt fährt ein Hochzeitskonvoi. Es fallen Schüsse – besorgte Zeugen melden sich bei der Polizei. Die Beamten werden schnell fündig.

Ulm - Als ein Hochzeitskonvoi am Samstag durch die Ulmer Innenstadt fuhr, fielen Schüsse. Zeugen alarmierten die Polizei.

Laut Polizeibericht wurden die Beamten am Samstag gegen 16 Uhr informiert, dass in der Ulmer Innenstadt Schüsse zu hören waren. Die Zeugen konnten einen verdächtigen Wagen benennen, der in einem Hochzeitskonvoi unterwegs war. Die Beamten machten das Auto aus und kontrollierten die Insassen.

Polizei stellt Schreckschusswaffen fest

Im Innenraum des Fahrzeugs fanden die Polizisten zwei Schreckschusswaffen, die sie sicherstellten. Die drei männlichen Insassen des Fahrzeuges waren 21, 23 und 24 Jahre als. Sie erhielten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Durch die polizeiliche Untersuchung verpassten die drei Verdächtigen einen Teil der Hochzeitsfeierlichkeiten.