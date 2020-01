Güglingen im Landkreis Heilbronn 15-Jähriger getötet - Vater und Bruder schwer verletzt

Ein toter Jugendlicher, Bruder und Vater schwerstverletzt - in Baden-Württemberg geht die Polizei einem weiteren schweren Verbrechen nach. Erst am Vortag waren sechs Menschen in Rot am See erschossen worden.