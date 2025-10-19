1 Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung nach einer Schlägerei in Ulm (Symbolbild). Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Mindestens zehn uneingeladene Gäste tauchen auf einer Geburtstagsfeier in Ulm auf. Als die unerwünschten Besucher nicht gehen wollen, entwickelt sich eine Schlägerei.











Bei einer Schlägerei auf einer Geburtstagsfeier in Ulm sind vier Menschen verletzt worden. Zwischen den Gästen der Feier und uneingeladenen Besuchern war es zu einem Streit gekommen, wie die Polizei mitteilte. Weil die unerwünschten Besucher nicht gehen wollten, rief ein Gast die Polizei. Daraufhin entwickelte sich eine Schlägerei, vier Menschen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wurden verletzt.