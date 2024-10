Ulm: Mehrere Verletzte bei mutmaßlicher Schlägerei

1 Es kam zu zahlreichen Festnahmen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In einem Ulmer Teilort gehen mutmaßlich Männer mit Latten und Stöcken aufeinander los. Als die Polizei kommt, sind alle geflüchtet. Aber es gibt Verletzte.











Bei einer mutmaßlichen Schlägerei in Ulm sind mehrere Männer leicht verletzt worden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Mehreren Zeugen zufolge sollen am Montagabend bis zu 20 Männer in einem Ulmer Teilort mit Stöcken und Latten aufeinander losgegangen sein. Als die Polizei ankam, traf sie aber keine Beteiligten mehr an.