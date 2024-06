1 Polizeibeamte hatten den Mann angeschossen, als er mit einem blutverschmierten Messer auf sie zu kam. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein Mann aus Ulm, der im Wahn auf seinen 59 Jahre alten Nachbarn eingestochen und diesen dabei getötet haben soll, soll nun in die Psychiatrie.











Weil er auf einen 59 Jahre alten Nachbar im Wahn eingestochen haben soll, will die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter dauerhaft in der Psychiatrie unterbringen lassen. Sie habe beim Landgericht Ulm ein entsprechendes Sicherungsverfahren beantragt, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Der Mann leide an einer paranoiden Schizophrenie.