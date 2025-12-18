Ulm: Mann mit gefälschtem Rezept für Abnehmspritze festgenommen

1 Der Mann wurde festgenommen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Abnehmspritze mit falschem Rezept? Wie eine aufmerksame Apothekerin einen Betrugsversuch stoppte und was die Polizei beim Verdächtigen noch fand.











Ein Mann hat in Ulm versucht, gefälschte Rezepte für eine verschreibungspflichtige Abnehmspritze einzulösen. Einer Apothekerin sei die Fälschung aufgefallen, sie habe daraufhin die Polizei informiert, sagte ein Polizeisprecher. Über die Qualität der Fälschung war zunächst nichts bekannt. Die Rezepte waren nach Angaben der Ermittler aber zumindest auf einen anderen Namen ausgestellt gewesen.