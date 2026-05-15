Ulm, Freiburg, Heidelberg, Tübingen: Verdi ruft Beschäftigte an Unikliniken am Montag und Dienstag zu Warnstreiks auf
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Verdi Baden-Württemberg hat die Beschäftigten der vier Unikliniken im Land zu Warnstreiks aufgerufen (Symbolfoto). Foto: Hannes P Albert/dpa/Hannes P Albert

Verdi ruft in Baden-Württemberg zu Warnstreiks an vier Unikliniken auf. Betroffen sind Ulm, Freiburg, Heidelberg und Tübingen, die Patientenversorgung bleibt durch Notdienste gesichert.

Verdi Baden-Württemberg hat die Beschäftigten der vier Unikliniken im Land zu Warnstreiks aufgerufen. Gestreikt werde am Montag (18. Mai) in Ulm sowie am Dienstag (19. Mai) in Freiburg, Heidelberg und Tübingen, teilte ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg am Freitag mit. Die sichere Versorgung der Patienten werde über Notdienstvereinbarungen gewährleistet.

 

Die Warnstreiks richten sich unter anderem gegen die GKV-Reform. „Der vom Kabinett eingebrachte Gesetzentwurf ist auch ein Angriff auf die Tarifparteien im Gesundheitswesen mit dem Ziel, die Personalkosten zu drücken“ sagte Jakob Becker, ver.di Verhandlungsführer, laut Mitteilung. Die Reform könne zu Personalabbau, Berufsflucht und einer schlechtere Versorgung führen.

 