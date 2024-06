Frau in Obdachlosenunterkunft erstochen - Mordprozess beginnt

1 Ein 24-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten, weil er eine Frau erstochen haben soll. Foto: dpa

In ihrem Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft soll er sie überrascht haben. Die Frau überlebt die Begegnung nicht. Nun steht ein 24-Jähriger wegen Mordes vor Gericht.











Link kopiert



Er soll eine Frau in einer Obdachlosenunterkunft in Göppingen erstochen haben: Gegen einen 24-Jährigen beginnt am Dienstag um 8.30 Uhr der Prozess vor dem Ulmer Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Marokkaner heimtückischen Mord vor.