1 Die Feuerwehr konnte den Brand in Ulm löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In einer Autofirma in Ulm bricht ein Feuer aus und zerstört einen teuren Prüfstand. Warum ein menschliches Versagen nach bisherigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden könne.











In einer Autofirma in Ulm hat ein Motor in einem Prüfstand Feuer gefangen, wodurch ein Schaden von geschätzt 800.000 Euro entstanden ist. In dem Prüfstand, von denen es in der Firma mehrere gibt, werden Fahrzeugmotoren unter Volllast geprüft, wie ein Polizeisprecher sagte.