Ulm: Mindestens 200.000 Euro Schaden bei Carport-Brand – Straße zeitweise gesperrt

In einem Carport bricht ein Feuer aus. Die Flammen griffen zwar nicht auf ein Haus über - trotzdem ist der Schaden immens.











Ein geschätzter Schaden von mindestens 200.000 Euro ist beim Brand eines Carports und Wohnhauses in Ulm entstanden. Der Carport, in dem wohl Baumaschinen und Baustoffe gelagert waren, habe in der Nacht aus zunächst unklarer Ursache Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Demnach dehnten sich die Flammen auf das angrenzende, in Bau befindliche Einfamilienhaus aus. Hinweise auf Brandstiftung gab es den Angaben nach zunächst nicht.