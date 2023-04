Betrunkene Frau randaliert in Ostergottesdienst

In einem Ulmer Ostergottesdienst soll sich eine 30-jährige Frau am Sonntag ziemlich daneben benommen haben: Sie schrie und spuckte. Draußen ging der Zwischenfall noch weiter.









Sie schrie und spukte: Eine offenbar stark angetrunkene Frau hat am Sonntagmittag im Ostergottesdienst im Ulmer Stadtteil Böfingen randaliert. Die 30-Jährige habe in der katholischen Georgskirche herumgeschrien und um sich gespuckt, wie das Polizeipräsidium am Montag mitteilte.

Die hinzugerufene Polizeistreife erteilte der Frau einen Platzverweis, daraufhin fuhr sie mit der Straßenbahn davon. In der Bahn schrie sie jedoch weiter und schlug gegen die Scheiben. Die Streife musste erneut anrücken und nahm sie ins Polizeigewahrsam. Die Frau habe kurz vor der Festnahme noch auf einer Grünfläche ihr großes Geschäft verrichtet.

Als die Polizisten sie auf ihr Verhalten ansprachen, habe sie darauf nicht eben zugänglich reagiert – die 30-Jährige habe die Beamten vielmehr beleidigt. Auf sie kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu.