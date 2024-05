23-Jähriger filmt Frauen in Damentoilette

Vorfall am Ulmer Hauptbahnhof

Am Montagmorgen hat ein 23-Jähriger auf der Damentoilette des Ulmer Hauptbahnhof Bild- und Videoaufnahmen von mindestens zwei Frauen gemacht. Nun werden Zeugen und weitere Geschädigte gesucht.











Ein 23-Jähriger hat am Montagmorgen Bild- und Videoaufnahmen von mindestens zwei Frauen auf der Damentoilette des Ulmer Hauptbahnhofes gemacht. Bisherigen Ermittlungen zufolge nahm eine 26-Jährige gegen 10:15 Uhr wahr, wie ein 23 Jahre alter Mann sein Mobiltelefon unter der Kabinenwand in die benachbarte Toilettenkabine gehalten und so die Aufnahmen gemacht hatte.