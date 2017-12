Ulm Betrunken in eigene Wohnung eingebrochen – und Polizei gerufen

Von red/dpa 24. Dezember 2017 - 14:36 Uhr

Ein Mann aus Ulm ist in seine eigene Wohnung eingebrochen. Foto: dpa

Ein Mann vergisst seine Jacke samt Schlüssel in der Kneipe – und bricht in seine eigene Wohnung ein. Dumm nur, dass er sich daran am nächsten Morgen nicht mehr erinnern kann.

Ulm - Nach einem Alkoholrausch hat ein Ulmer am Samstag einen Einbruch in seiner Wohnung vorgetäuscht und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Laut einer Mitteilung vom Sonntag rief der Mann die Polizei und gab an, in seine Wohnung in der Weststadt sei eingebrochen worden. Gestohlen sei allerdings nichts. Das Tatwerkzeug, eine Astschere und ein Hammer, lagen noch vor der Wohnungstüre. Die Beamten ermittelten jedoch schnell die wahren Begebenheiten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Mann in der Nacht zum Samstag erheblich gebechert. In der letzten Kneipe vergaß er seine Jacke samt Schlüssel zu seiner Wohnung. Um im eigenen Bett schlafen zu können, spielte er dann selbst den Einbrecher. Nachdem er seine Wohnung gewaltsam geöffnet hatte, schlief er erstmal seinen Rausch aus. An all dies konnte er sich morgens aber beim besten Willen nicht mehr erinnern. Er muss sich jetzt dennoch wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten.