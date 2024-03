1 Bei einem Polizeieinsatz in Ulm wurde ein mutmaßlicher Angreifer angeschossen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei wird in Ulm per Notruf kontaktiert. Sie findet einen Mann, der mutmaßlich mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen haben soll. Er attackiert dann einen Polizisten, der auf ihn schießt.











Ein 54 Jahre alter Mann, der am Sonntag einen Mann mit einem Messer getötet haben soll, ist in Ulm von der Polizei angeschossen worden. Das teilten Polizei, Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft am Abend gemeinsam mit. Demnach ging zuvor ein Notruf zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt ein.