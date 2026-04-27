Ulm: 15-Jährige schlägt Lokführer und attackiert Polizisten

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

Die Jugendliche soll im Zug auf den 61-Jährigen losgegangen sein und später die alarmierten Bundespolizisten angegriffen haben. Wie kam es dazu?











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Eine 15-Jährige soll einen Lokführer in einem Zug in Richtung Ulm angegriffen und leicht verletzt haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll die Jugendliche dem 61-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Der Grund dafür sei unklar. Als der Lokführer in den Führerstand flüchtete, um einen Notruf abzusetzen, habe die 15-Jährige versucht, die Tür zum Führerstand gewaltsam zu öffnen.