Ulf Sieglitz will Rathauschef werden: Zweiter Kandidat für Bürgermeisterwahl Renningen

1 Ulf Sieglitz will bei der Wahl am 13. Oktober Bürgermeister in Renningen werden. Foto: /Granville

In der Kommunalpolitik ist der Name Ulf Sieglitz bislang noch unbekannt. Doch der 47-Jährige will nun Verantwortung übernehmen und strebt das Amt des Bürgermeisters in seiner Heimatstadt Renningen an.











Ulf Sieglitz ist ein Mann klarer Worte. „Ich habe mich immer politisch engagiert, jedoch nie in einer Partei“, sagt der Bürgermeisterkandidat für die am 13. Oktober stattfindende Wahl in Renningen. Sich selbst bezeichnet er als sozialen Menschen, der aber bei gewissen Themen konservative Ansichten vertrete. „Mir liegt meine Heimat am Herzen und ich bin umweltbewusst – aber deswegen noch lange kein Grüner“, unterstreicht der parteilose Bewerber.