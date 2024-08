Ukrainischer Vorstoß nach Russland: Auf sich selbst gestellt

1 Bedrohung aus der Luft – im Bild ein ukrainischer Drohnen-Abwehrtrupp während einer Übung bei Odessa – gehört zu den Konstanten in Russlands Angriffskrieg. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Unterlassene westliche Hilfe zwingt die Ukraine dazu, russisches Gebiet anzugreifen. Das birgt hohe Risiken. Warum eine Eskalation des Krieges nicht dazu zählt, schreibt StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.











Es gab schon spektakulärere Schläge der ukrainischen Streitkräfte gegen Ziele in Russland. Erinnert sei an erfolgreiche Kommandoaktionen gegen die Schwarzmeerflotte oder an die Schäden in einer Raffinerie, die eine Drohne im russischen Salawat Anfang Mai anrichtete – 1200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Aber das Vorrücken ukrainischer Bodentruppen in das Kursker Gebiet wiegt wesentlich schwerer.