Unter dem Motto „Licht für die Ukraine" fanden am Samstag rund tausend Gäste im Bürgerzentrum West zusammen, um ukrainische Weihnacht zu feiern und „für ein paar Stunden" den Krieg zu vergessen. OB Nopper stattete einen Überraschungsbesuch ab und war beeindruckt.















Blau-gelbe Wimpel weisen den Weg nach oben, wo die ukrainischen Nationalfarben in allen Räumen präsent sind. Schon weit vor Programmbeginn zur Mittagszeit herrscht überall reger Betrieb. Evgenia Nosova bereitet mit Mitstreiterinnen den Raum vor, in dem Kinder singen, malen, tanzen werden. Bei aller Vorfreude beschleicht die 32-Jährige ein „zwiespältiges Gefühl“, denn in den aufgehängten Kinderbildern ist der Krieg omnipräsent: Feuer, Kanonen, Bomben. Eine düstere Silhouette zerstörter Wohnblocks, drei Türen mit „blutigem“ Rahmen, die ockerfarbene Erde davor voller roter Spritzer, der Himmel zerkratzt. Die ganze Ukraine - ein einziges großes, tränendes Auge. Dazwischen „Heimatbilder“ mit blühenden Wiesen, Pusteblumen und Seerosen-Teich, auch Hoffnungsbilder wie eine Friedenstabe mit blau-gelbem Fähnchen im Schnabel.

Nosova hat viel Kontakt zu ihren Eltern in Jalta und zu Freunden im Land, wo gegenwärtig ein Thema alles beherrsche: „Alle fiebern der deutschen Panzer-Entscheidung entgegen. Alle glauben, dass es fast entschieden ist, und dass die Russen dann vertrieben werden können.“

Bürgerzentrum West ist festlich geschmückt

Hoffnung geben, die Menschen verbinden und stärken soll aber auch dieses ukrainische Weihnachtsfest, das eine „Einladung nach Hause“ sei, wie Nadiia Kaiun zur Begrüßung sagt. Für dieses Zuhause-Gefühl haben sich die beiden veranstaltenden Vereine Ukrainisches Atelier für Kultur und Sport und das Internationale Forum für Wissenschaft, Bildung und Kultur mit zahlreichen Unterstützern und Helfern mächtig ins Zeug gelegt. Mit einem Weihnachtsmarkt mit Ukraine-Souvenirs etwa, dank Vorbereitung von langer Hand ebenso mit Originalen bestückt ist wie die Kunst-Auktion mit Werken aus der Ukraine.

Vor allem aber mit einem Bühnenprogramm, bei dem zehn Kinder der Gruppe „Artist“ eine heimische Weihnachtsgeschichte mit viel Musik spielen. Als zum Schluss die Schar ein Lied anstimmt, gesellt sich auch der Bösewicht dazu, und die vollen Reihen im Saal wiegen sich im Takt der Musik. Mucksmäuschen still ist es, als ein Knabensopran „Stille Nacht“ auf Ukrainisch singt. Nicht minder wärmt der Kinderchor „Sonnenblumen“ die Herzen. Und später wird sogar die traditionelle Malanka-Weihnachtskrippe von einer großen Kinderschar leibhaftig dargestellt.

Wie zuhause fühlen können sich die Gäste nicht zuletzt dank einschlägiger kulinarischer Spezialitäten. Von Nalisniky-Pfannkuchen, über Mohn-Strudel, „Lemberger Kuchen“ bis Kutja, einer Nachspeise aus gekochtem Weizen, Mohn, Walnüssen und Honig. Und nicht zuletzt mit der Nationalspeise Borschtsch, deren vorbereitete tausend Portionen am späten Nachmittag zur Neige gehen.

OB Nopper stattet Überraschungsbesuch ab

Entsprechend gelöst ist die Stimmung auf der vollen Etage, die aber auch voll ist mit schmerzhaften Geschichten, die die Gäste hierhergeführt haben. „Millionen durch den russischen Terror zerrissene Lebensläufe“ nennt das Denis Zipa. Wie bei Oksana aus Kiew etwa, die Bilder von ihrem zurückgebliebenen Mann und dem 19-jährigen Sohn Oleg in Militäruniform zeigt. Oder die 32-jährige Juristin Mariia, die in Kiew „ganz oben“ war, mit einem „guten Job, vielen Freunden, einem guten Leben“ und sich nun „ganz unten“ sieht. Mit den Tränen kämpft die Agrar-Ökonomin Anastasia, den vierjährigen Sohn an der Seite: „Er macht, dass ich mich aufrecht halte.“ Wolodymir hat drei Freunde in der Armee verloren, einen weiteren beim Beschuss von Charkiw.

Zum Fluchtpunkt für „die halbe Familie“ wurde Galyna Khdenko, seit 20 Jahren in Stuttgart lebend. Auch für Cousine Anna mit der zweijährigen Tochter, die der Vater zuletzt beim Laufenlernen sah. Anna gibt OB Frank Nopper, der sich von dem Fest „sehr beeindruckt“ zeigt, auch eine Nuss zu knacken: „Sie ist jetzt fast ein Jahr hier und hat noch keinen Aufenthaltstitel, sodass sie wenigstens mal einen Kurzbesuch zuhause machen könnte. Stuttgart bekommt das einfach nicht gebacken“, sagt Galynas Partner Sebastian. Weitere Personen kommen mit demselben Thema, Nopper will dem „nachgehen und Antwort geben“.

Mitorganisatorin Olesja Pletinski ist „sehr zufrieden“ mit der Veranstaltung: „Man sieht, wie die Gäste die kleine Pause von den schweren Gedanken genießen, wie sie aufblühen, wie sehr sie das brauchen, wie sie sich freuen.“ Eben das bestätigt Lilija, als sie sich mit ihren drei Kindern auf den Rückweg nach Ebersbach macht: „Es war sehr schön. Die Kinder konnten spielen, und es waren so viele Ukrainer da!“ Wie es ihr eben geht? „Ich habe Sehnsucht nach meinem Mann, nach der Ukraine.“ Nächstes Weihnachten, denkt sie, „sind wir zurück“.